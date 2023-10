Ancora una tragedia nei campi, l’ennesima. Teatro questa volta le campagne di contrada Acquafredda, a nord est dell’abitato del capoluogo. E’ qui, nei pressi di un torrente, che si è ribaltato un trattore, finendo per schiacciare il conducente per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare: a causa delle gravi ferite riportate, l’uomo è morto poco dopo l’incidente. A perdere la vita Pietro Di Rubbo, ferroviere in pensione di circa 70 anni, di Benevento: lascia la moglie e tre figlie. Sul posto poliziotti municipali, vigili del fuoco, soccorritori del servizio 118.

