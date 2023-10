Scuola: Foti (Fdi), ‘approvazione settimana Stem ottima notizia’

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “E’ un’ottima notizia l’approvazione unanime da parte della Camera dei deputati della pdl per l’istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem), a prima firma della collega Marta Schifone e di cui sono cofirmatario. Il governo ha deciso di investire nei giovani e nel loro futuro, scolastico, universitario e lavorativo. Questa proposta di legge – come altre già approvate – faceva parte del programma elettorale di Fratelli d’Italia, a conferma della coerenza e della concretezza del governo Meloni. Un’altra promessa mantenuta!”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.