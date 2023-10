Mo: Putin, ‘sostenitori uso forza prendono sopravvento nel conflitto”

Mosca, 11 ott. (Adnkronos) – “I sostenitori della via della forza stanno prendendo il sopravvento nel conflitto israelo-palestinese”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, riferendosi agli Stati Uniti e alla loro decisione di inviare una portaerei sulle coste di Israele.

Parlando al forum della Settimana dell’energia, scrive l’Interfax, Putin ha spiegato che “la nostra posizione, che non è di oggi ed è ben nota sia alla parte israeliana che ai nostri amici in Palestina, è quella di sostenere l’attuazione delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Intendo, prima di tutto, la creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente. Questo è la radice di tutti i problemi”.