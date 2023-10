Mo: Fazzolari, ‘timore attentati? Allerta alta, ma governo subito attivo’

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Dal primo momento Meloni e i ministri competenti si sono attivati, hanno avuto un incontro con la nostra intelligence e rafforzato tutti i sistemi di sicurezza nei posti sensibili. L’allerta è alta, non abbiamo segnali di preoccupazione maggiore dei giorni passati ma non per questo il governo non si è immediatamente attivato”. Lo puntualizza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, nella puntata di Porta a Porta che verrà trasmessa questa sera.