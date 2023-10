Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Riflettiamo su questa immagine che viene da Oslo 1994 e chiediamoci perché tante speranze sono andate deluse… la politica è anche ricordo e autocritica”. Così Pier Ferdinando Casini su Instagram con una foto che ritrae Yasser Arafat presidente dell’Olp, il ministro degli Esteri Shimon Peres e il premier israeliano Yitzhak Rabin, mentre ricevono il premio Nobel per la pace per i loro sforzi per creare la pace in Medio Oriente.