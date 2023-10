Milano: agente penitenziaria esce da terapia intensiva, trasferito in neurochirurgia

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – E’ uscito dalla terapia intensiva l’agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di San Vittore che lo scorso 21 settembre, per inseguire un detenuto fuggito dalla finestra dell’ospedale San Paolo di Milano, è caduto finendo in coma.

A quanto apprende l’Adnkronos, l’agente, ricoverato all’ospedale San Carlo, è stato trasferito ieri nel reparto di neurochirurgia.