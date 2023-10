Migranti: Berrino (Fdi), ‘Apostolico persevera con le sue sentenze’

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Mentre le forze dell’ordine arrestano 32 scafisti, una parte politicizzata della magistratura disapplica le leggi per impedire il contrasto all’immigrazione illegale di massa, provando a sostituirsi a governo e Parlamento. Il giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico ha infatti deciso di non convalidare i trattenimenti nel Cpr di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti tunisini. È il secondo provvedimento in tal senso di questo giudice che continua imperterrita nella sua attività dopo essere finita nella bufera a seguito della pubblicazione di un video in cui era stata filmata mentre, ad agosto 2018, protestava contro la decisione dell’allora ministro dell’Interno Salvini di non far sbarcare in porto 150 profughi. Siamo di fronte a un atteggiamento provocatorio e ribadiamo la necessità che Apostolico provveda a rassegnare le sue dimissioni”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia di palazzo Madama.