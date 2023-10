Cremona: investiti da furgone mentre intercettano trattore rubato, 2 carabinieri feriti

Milano, 11 ott.(Adnkronos) – Avevano intercettato un mezzo agricolo rubato poco prima, quando sono stati investiti da un furgone, rimanendo feriti. E’ accaduto la notte scorsa a due carabinieri della stazione di Vailate, nel cremonese.

Durante un servizio notturno di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto dei furti di mezzi agricoli nelle campagne della provincia di Cremona, intorno alle 3 i militari hanno notato un trattore transitare sulla Sp 19 a fari spenti in direzione di Campagnola Cremasca. Insospettiti, hanno deciso di procedere al controllo ma gli occupanti hanno abbandonato in tutta fretta il mezzo dileguandosi a piedi per le campagne circostanti. Mentre effettuavano gli accertamenti per capire la provenienza del trattore, però, è sopraggiunto un furgone il cui conducente non si è accorto della loro presenza ed è piombato sul mezzo colpendo uno dei due militari che è stato scaraventato a terra. L’urto, inoltre, ha colpito l’auto di servizio coinvolgendo anche l’altro militare.

Sul posto sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri di Crema, oltre a vigili del fuoco, ambulanze ed elisoccorso. I due militari sono stati soccorsi e trasferiti in codice giallo all’ospedale di Crema; il conducente del furgone, rimasto incastrato nel mezzo, è stato liberato dai vigili del fuoco, poi un elicottero lo ha accompagnato, in codice giallo, all’ospedale di Cremona. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del furto.