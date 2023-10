Camorra: Fontana, ‘omaggio a memoria Imposimato, gratitudine per il suo impegno’

Roma, 11 ott (Adnkronos) – “A 40 anni dal barbaro omicidio di Francesco Imposimato per mano della camorra, desidero rinnovare, a nome mio personale e della Camera dei deputati, l’omaggio deferente alla sua memoria unitamente alle espressioni di vicinanza ai familiari. Lo ricordiamo oggi con immutata gratitudine per l’incessante impegno profuso nella sua attività sindacale a tutela della dignità dei lavoratori e per il coraggio con cui lottò per difendere i principi di legalità e giustizia fino all’estremo sacrificio”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.