Il Pd riparte. Riparte con la Festa dell’Unità, consapevole di avere il vento alle spalle, di essere in ripresa. E la sua dirigenza ne è talmente convinta da aver individuato un sito impegnativo quale Piazza Roma di Benevento come teatro della kermesse inizialmente articolata su due giorni, “ma poi abbiamo verificato che non erano sufficienti a contenere disponibilità, temi e appuntamenti sul tappeto”, dice il segretario provinciale Giovanni Cacciano.

