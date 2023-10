Tennis: Atp Shanghai, Sinner ko agli ottavi con Shelton (2)

(Adnkronos) – Sinner parte alla grande e domina il primo set strappando due volte il servizio al mancino di Atlanta. Il numero 4 del mondo paga un passaggio a vuoto perdendo il servizio a zero nel 4° gioco del secondo parziale. Quel break decide il set che Shelton porta a casa per 6-3. Grande equilibrio nella partita decisiva con Sinner che salva otto palle break, rimonta da 0-4 a 5-4 nel tie-break finale ma non basta.

Shelton vince gli ultimi tre punti e si porta a casa il primo confronto diretto tra i due dimostrando di essere una delle giovani realtà più interessanti del circuito Atp. Per l’altoatesino si chiude un swing asiatico comunque molto positivo con il titolo nell’Atp 500 di Pechino, la qualificazione matematica per le Atp Finals di Torino e la quarta posizione nella classifica mondiale.