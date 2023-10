Senato: Fdi, ‘da Report killeraggio politico, interrogazione su servizio su La Russa’

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Speravamo tanto nel ritorno del giornalismo d’inchiesta in Rai con la nuova stagione di Report, invece dobbiamo registrare che a fronte di nessuna rivelazione fattuale, si continua con le illazioni e teoremi sconclusionati, frutto di visioni evidentemente ideologiche. La seconda carica dello Stato viene tirata più volte in ballo in un minestrone di suggestioni e allusioni su vicende risalenti a tantissimi anni fa, evocando addirittura contesti mafiosi. Non c’è nulla di concreto, solo illazioni campate in aria, senza il minimo riscontro e che gli stessi pm hanno mai preso in considerazione. Un attacco gratuito al presidente del Senato e alla sua famiglia senza dimostrare nulla, tanto che più volte persino lo stesso autore del servizio e il conduttore Ranucci hanno dovuto ammettere che i fatti riportati non sono stati ritenuti degni di approfondimento da parte della magistratura”. Lo dichiarano in una nota i deputati e senatori di Fratelli d’Italia componenti della commissione Vigilanza Rai.

“Questo non è servizio pubblico, è killeraggio politico. Depositeremo subito un’interrogazione per sapere se la Rai intenda continuare a finanziare con i soldi dei contribuenti un pessimo giornalismo ideologico e di teorema”, concludono da Fratelli d’Italia.