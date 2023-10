Senato: Bakkali (Pd) a Fdi, ‘allergici a inchieste e domande scomode’

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Sono allergici al giornalismo d’inchiesta, al giornalismo libero e alle domande scomode”. Lo dichiara la deputata democratica Ouidad Bakkali, componente della commissione di Vigilanza Rai a proposito della nota di Fdi sulla trasmissione Report su La Russa.

“Avevano provato a depennare il giornalismo d’inchiesta dal nuovo contratto di servizio Rai – continua Bakkali – perché il servizio pubblico lo vogliono organo di propaganda e non spazio di pluralismo dove è ammesso anche l’esercizio della critica e dell’inchiesta giornalistica. Non glielo abbiamo permesso in sede di rinnovo del contratto e anche oggi ricordiamo loro che il giornalismo pessimo e ideologico è quello che purtroppo abbiamo visto, non certo su Report, ma ad esempio nelle trasmissioni dove si è lasciato spazio alla propaganda no vax”. “Continueremo a vigilare perché il giornalismo libero e d’inchiesta sia tutelato in questo Paese”, conclude la deputata dem.