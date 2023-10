Mo: si continua a trattare su mozione unitaria, testo ancora non c’è**

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – A qualche ora dalle comunicazioni del governo sul Medio oriente in aula alla Camera si continua a trattare sulla mozione bipartisan. Qualche tensione sia nella maggioranza che nella opposizione sull’opportunità o meno di andare su un testo unitario. “Se la facciamo si chiude il ‘capitolo’ Medio oriente con tutto il Parlamento unito che si esprime. Senza polemiche politiche. Così si torna a parlare di Nadef e non tutti nella maggioranza lo vogliono…”, è il sospetto in ambienti parlamentari dell’opposizione.

Al momento non c’è quindi un testo. Il tempo per chiudere non manca visto che la mozione può essere presentata anche durante i lavori d’aula che iniziano alle 13. In ogni caso si tratterebbe di un testo essenziale e stringato per evitare di aprire fronti da entrambe le parti allargando troppo il perimetro.