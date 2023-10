Mo: seconda risoluzione della maggioranza, ‘azione politico-diplomatica per de-escalation’

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Anche la maggioranza che sostiene il governo presenta due diverse risoluzioni per quanto riguarda l’impegno al governo per il conflitto in Medio Oriente. In quella firmata dagli onorevoli Calovini, Billi, Marocco e Tirelli, infatti, si chiede all’esecutivo di impegnarsi “a sviluppare un’intensa azione politica-diplomatica volta a scongiurare l’espandersi del conflitto e la ricomposizione dello stesso”, promettendo che è importante ricordarsi di “adoperarsi per una pace duratura e sostenibile attraverso sforzi rafforzati del processo di pace in Medio Oriente”.