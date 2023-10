Mo: Kadyrov, ‘sosteniamo la Palestina, pronti a contribuire per mantenere la pace’

Grozny, 10 ott. (Adnkronos) – “Sosteniamo la Palestina. E siamo contrari a questa guerra che, a differenza di altri conflitti, può trasformarsi in qualcosa di più”. Lo ha scritto su Telegram il capo della Cecenia Ramzan Kadyrov: “Io stesso sono stato in Israele. E la nostra delegazione ha sperimentato in prima persona tentativi di provocazione palese. Pertanto, chiedo la fine sia della guerra che di qualsiasi forma di escalation della situazione. Se necessario, le nostre unità sono pronte ad agire come forze di mantenimento della pace per ristabilire l’ordine e contrastare eventuali fomentatori”.

“Faccio appello alla comunità internazionale – dice ancora Kadyrov – affinché almeno una volta prenda all’unanimità una decisione giusta sulla situazione in Palestina. Mi rivolgo ai leader dei paesi musulmani: create una coalizione e invitate coloro che chiamate amici, l’Europa e l’intero Occidente, a non bombardare i civili con il pretesto di distruggere i militanti”.