Mo: Gaza, ‘sistema sanitario sull’orlo del collasso’

Gaza, 10 ott. (Adnkronos) – Un alto funzionario del ministero della Sanità di Gaza ha affermato che le strutture mediche nella Striscia assediata sono sull’orlo del collasso. “Abbiamo carenza di farmaci, forniture mediche e reagenti necessari per il funzionamento dei laboratori”, ha detto ad Al Jazeera Medhat Abbas, direttore generale del Ministero della Sanità di Gaza.

“La situazione è molto complicata. Abbiamo ricevuto migliaia di feriti. Ciò sta mettendo a dura prova le strutture qui – ha aggiunto – La nostra capacità è di soli 2.000 posti letto. Stiamo per crollare. La carenza di farmaci è dovuta al fatto che consumiamo in un giorno ciò che consumiamo in un mese. La situazione è terribile. Cinque delle nostre ambulanze sono state attaccate e cinque nostri colleghi uccisi. Non esiste un percorso sicuro per lo spostamento degli operatori sanitari”.