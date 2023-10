Tel Aviv, 10 ott. (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha consigliato ai palestinesi in fuga dai raid aerei sulla Striscia di Gaza si dirigano in Egitto, che confina con l’enclave palestinese. “Il valico di Rafah (al confine tra Gaza e l’Egitto) è ancora aperto”, ha detto in un briefing il portavoce militare israeliano, il tenente colonnello Richard Hecht. “A chiunque possa farlo, consiglierei di uscire.”