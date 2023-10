Mo: Casa Bianca illuminata con i colori della bandiera di Israele

Washington, 10 ott. (Adnkronos) – La Casa Bianca illuminata nella notte di bianco e blu in segno di solidarietà a Israele, dopo gli attacchi di Hamas che hanno provocato la morte di circa 900 israeliani. La decisione è stata presa dopo l’appello del senatore Lindsey Graham a sostenere simbolicamente Tel Aviv.

I media americani hanno scritto che questa scelta “simboleggia il ferreo sostegno e la solidarietà del popolo americano con il popolo di Israele in seguito ai barbari attacchi terroristici commessi da Hamas”.

Il presidente Joe Biden ha postato l’immagine della Casa Bianca illuminata con i colori di Israele con un messaggio di sostegno al popolo israeliano. Così come ha fatto su X il coordinatore per il Medio Oriente e il Nord Africa Brett McGurk, che accanto alla foto ha scritto “La Casa Bianca vestita di bianco e blu stasera. Siamo dalla parte di Israele”.