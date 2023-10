Mo: Bonelli, ‘popolo palestinese in situazione drammatica, no a bombardare i civili’

Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Oggi l’impegno massimo deve essere quello di marginalizzare e mettere nell’angolo gruppi terroristici che non lavorano per la causa palestinese. Però dobbiamo dire e ricordare con forza che c’è la necessità e l’urgenza di ribadire il diritto dello Stato di Israele ad avere la sua sicurezza, come il diritto del popolo palestinese di esistere con la possibilità di auto determinarsi, cosa che non è accaduto in questi anni”. Lo ha detto Angelo Bonelli, in aula alla Camera, sul conflitto Hamas-Israele.

“Noi del grupp di Avs ribadiamo la solidarietà al popolo israeliano ma la reazione non può e non deve essere bombardare i civili. Togliere cibo, acqua e luce non può essere una punizione”, ha spiegato l’esponente di Avs.

“Dobbiamo avere la capacità e l’obiettività di contestualizzare quanto sta accadendo, ma non ci potrà essere pace se non si riconosce, al fianco del diritto di Israele, che c’è un popolo che vive una situazione drammatica cui la comunità internazionale ha voltato le spalle”, ha aggiunto Bonelli.