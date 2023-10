Mattarella, ‘garantire uguaglianza per cittadini in ogni territorio’

L’Aquila, 10 ott. (Adnkronos) – “La Costituzione disegna un’articolazione della Repubblica tra Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni. Non un impianto gerarchico, bensì un governo multi-livello, ispirato ai principi della democrazia e della sussidiarietà. Dove le fondamenta poggiano sull’uguaglianza nelle libertà, nei diritti, nei servizi essenziali, nelle opportunità per i cittadini, qualunque sia il territorio dove vivono”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a L’Aquila in occasione dell’Assemblea delle Province.