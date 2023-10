Per il trimestre ottobre – dicembre 2023 sono programmate 5.340 assunzioni in provincia di Avellino e 3.580 in provincia di Benevento. Se si considera solo il dato relativo al mese di ottobre le entrate stimate sono 2.370 in Irpinia e 1.630 nel Sannio. Le principali grandezze del report Anpal Unioncamere Excelsior per le previsioni assunzioni delle imprese, così come richiamato dalla Camera Commercio Irpinia Sannio.

