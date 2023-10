Nel Sannio numero di denunce in rapporto a quello dei residenti (2.152,7 denunce per 100mila abitanti) davvero molto inferiore alla media nazionale, dunque numero reati che colloca la città e la sua provincia alla 103esima posizione: parametro secondo il quale il territorio sannita sarebbe il quarto più sicuro in Italia, dopo Pordenone, Potenza e Oristano, ultima per numero denunce in rapporto alla popolazione e dunque apparentemente territorio più sicuro in assoluto.

