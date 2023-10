Enna: dopo una lite uccide per strada un automobilista, ferite altre due persone

Palermo, 10 ott. (Adnkronos) – Prima il litigio per strada e poi l’omicidio. E accaduto a Valguarnera, piccolo centro della provincia di Enna, dove è stato ucciso Salvatore Scammacca, di 43 anni. L’uomo, mentre era a bordo della sua automobile, è stato raggiunto dalla strada da alcuni colpi di pistola. L’uomo che ha sparato sarebbe stato già identificato dai Carabinieri che lo stanno cercando. Poco prima, come ricostruito dai Carabinieri, i due avrebbero litigato davanti a un bar. Poi la vittima è andata in auto e mentre transitava da via Archimede è stato raggiunto dai colpi di pistola. La vittima ha perso il controllo dell’auto e ha investito una donna e un commerciante ambulante di frutta, che però non sarebbero gravi.