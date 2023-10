Con la Festa delle Offerte Prime di Amazon 48 ore di risparmio

MILANO (ITALPRESS) – Offerte fino al 30% su grandi marchi di moda o su prodotti Amazon Fresh, per ricevere la spesa comodamente a casa propria: sono solo alcune delle occasioni della Festa delle Offerte Prime che è scattata contemporaneamente in 19 Paesi, Italia compresa. L'evento organizzato dall'azienda americana è iniziato allo scoccare della mezzanotte e andrà avanti fino alle 23.59 dell'11 ottobre. I clienti Amazon Prime hanno in totale 48 ore di tempo per cogliere l'opportunità di anticipare lo shopping per il periodo natalizio oppure di acquistare prodotti d'uso quotidiano che beneficiano di sconti vantaggiosi, basta collegarsi alla pagina dedicata ovvero amazon.it/festaprime.

Le categorie di prodotti coinvolti sono moltissime: si va dalla moda appunto alla bellezza, dalla casa ai giocattoli all'informatica e ai software, solo per citare alcuni esempi. Individuare l'offerta migliore per il cliente è facile, basta navigare fra le categorie. Fra le occasioni d'acquisto, le 'Offerte WOW!' ovvero offerte su prodotti di grandi marchi e in diverse categorie che però sono disponibili per un periodo di tempo limitato. E' possibile anche supportare gli artigiani e le piccole e medie imprese, grazie al filtro e al badge dedicati, 'Piccola Azienda'. Le migliori offerte di questa categoria si trovano alla pagina amazon.it/pmi.

Sono scontati anche molti dispositivi Amazon come ad esempio Echo Pop, altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth o Blink Outdoor, videocamera di sicurezza HD. Sempre grazie alla Festa delle Offerte Prime, i clienti Prime nuovi abbonati Amazon Music Unlimited possono usufruire di 4 mesi di uso gratuito con accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in streaming audio di alta qualità. I clienti Prime che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono inoltre passare al Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per 4 mesi.

Non è necessario essere già clienti Amazon Prime per poter partecipare alla Festa, chi non è abbonato può infatti iscriversi e iniziare subito il periodo gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime. Oltre a poter prendere parte alla Festa ovviamente, il nuovo cliente potrà beneficiare di tutti i vantaggi riservati a chi fa parte di Prime, servizio che conta 200 milioni di iscritti in 25 Paesi: consegne illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi, accesso alle serie tv e ad eventi sportivi live con Prime Video, ascolto senza pubblicità di 100 milioni di brani e podcast, con Amazon Music, centinaia di libri con Prime Reading, archiviazione illimitata di foto con Amazon Photo e contenuti di gioco con Prime Gaming.

10-Ott-23 11:14