Calcio: Icardi in Serie A? Bookie quotano ritorno all’Inter, spuntano anche Milan e Juventus

Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – Otto partite, altrettanti gol e il campionato turco che inizia a stargli stretto. Mauro Icardi è volato a Istanbul, sponda Galatasaray, per rilanciarsi dopo l’esperienza al Psg, ma dopo un avvio del genere può cominciare a sognare un ritorno ai grandi palcoscenici. Tra le possibili destinazioni c’è anche il campionato italiano, dove l’argentino ha iniziato la sua carriera prima alla Sampdoria e poi all’Inter, di cui è stato anche capitano prima di volare in Francia. Un ritorno in Serie A durante il calciomercato invernale paga 5 volte la posta su Newgioco. Tra le possibili destinazioni italiane in pole non può che esserci l’Inter, proposta a 15 così come il Milan. Inseguono Juventus e Napoli a quota 20, mentre un approdo in una tra Roma e Lazio paga 23 volte la posta.