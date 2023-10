Barachini "Nascita di La4News primo frutto della riforma delle agenzie"

ROMA (ITALPRESS) – "Saluto con favore la nascita di La4News, la nuova rete di imprese formata da Italpress, Mf Newswires, Agenzia Nova e 9Colonne. Uno dei primi frutti positivi della riforma del sostegno alle Agenzie di Stampa attesa da diversi anni. L'aggregazione delle piccole agenzie, più volte ipotizzata in passato, consentirà a queste realtà editoriali di mettere in sinergia competenze ed esperienze in un ambito, quale è quello dell'informazione primaria, che costituisce un significativo punto di riferimento per le Istituzioni nazionali ed internazionali e per tutto il mondo dell'informazione di cui costituisce una importante fonte". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, in relazione all'annuncio fatto dal presidente di La4News, Gaspare Borsellino.

10-Ott-23 18:43