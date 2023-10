Ucraina: Kiev, ‘Mosca ha dato ad Hamas armi sequestrate per screditarci’

Kiev, 9 ott. (Adnkronos) – La Russia ha trasferito armi di fabbricazione occidentale sequestrate in Ucraina all’organizzazione estremista Hamas che combatte contro Israele nel tentativo di screditare Kiev. Lo ha riferito l’intelligence militare ucraina (Hur), secondo cui Mosca intende accusare falsamente l’esercito ucraino di aver venduto armi fornite dagli Stati Uniti e dall’Ue a Hamas.

Secondo l’agenzia di intelligence, i servizi speciali russi intendono utilizzare Ruslan Syrovyi, un tenente anziano del servizio di frontiera ucraino che ha commesso tradimento ed è fuggito a Mosca, come “fonte” per questa loro campagna di disinformazione.