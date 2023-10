Il consiglio comunale di Benevento, nel corso di una seduta tenutasi lo scorso febbraio, ha approvato all’unanimità il regolamento dei giochi leciti. Ma, visto il dilagare del fenomeno ludopatico, non ci si può limitare a questo. Il presidente della commissione consiliare Rosario Guerra ha in corso contatti con i sanitari dell’Asl – Unità Operativa Dipendenze Patologiche – per costituire un apposito Osservatorio Territoriale sul disturbo del gioco d’azzardo. Alla riunione della commissione già fissata per domani, infatti, prenderanno parte anche due esperti del Ser. D., il servizio Dipendenza dell’Azienda sanitaria.

