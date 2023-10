Palermo, 9 ott. (Adnkronos) – “Non so a quali incontri si riferisce l’Onorevole De Luca, non sono abituato a fare cose di nascosto. Quando mi è capitato di incontrare la senatrice Musolino è stato sempre durante eventi pubblici e dibattiti televisivi. Stimo e rispetto la senatrice e mi ha fatto piacere averla ospite alla Festa dell’Amicizia, in un dibattito sulle Attività produttive. Tutto il resto sono solo malevoli supposizioni”. Lo dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.