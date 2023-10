Senato: Bonelli, ‘La Russa risponda in aula alle accuse di Report’

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il servizio di Report andato in onda ieri sera, preceduto da una diffida preventiva senza che ne venisse visionato il contenuto, dimostra come alcuni esponenti di governo e istituzionali siano spesso refrattari al giornalismo di inchiesta, preferendo la strada delle querele, piuttosto che rispondere apertamente alle accuse. Invito La Russa a rispondere e chiarire la sua posizione pubblicamente. Invece di procedere con le querele, chiediamo risposte chiare e trasparenti. Domani mattina, il presidente del Senato dovrebbe chiarire la sua posizione davanti all’aula: è l’unica azione che chiediamo, l’unico comportamento che ci aspettiamo da lui”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.