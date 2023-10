Roma, 9 ott (Adnkronos) – “Il Riformista si conferma una delle rare voci fuori dal coro”; “domani parleremo, tra l’altro, di come il Pd si sia definitivamente collegato alla CGIL: è tornata la Ditta. Da non perdere, credetemi, da non perdere”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.