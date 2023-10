Pavia: weekend di controlli sulle strade, 50 persone controllate e 3 denunciate

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – Nella notte tra sabato e domenica appena trascorsi personale della polizia stradale di Pavia ha effettuato mirati servizi di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione sul territorio provinciale. Tale attività ha permesso di individuare e sanzionare 6 conducenti che hanno deciso di mettersi alla guida nonostante avessero assunto sostante alcooliche ben oltre il limite consentito dalla legge. Per loro è stata disposta la sospensione della patente di guida e 3 di loro sono stati denunciati. Tra questi, diversi giovani e due neopatentati per i quali il codice dispone il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcooliche.

Le operazioni hanno coinvolto anche un equipaggio composto da personale medico e infermieristico che ha effettuato un accurato screening delle condizioni psico-fisiche dei conducenti accertando l’eventuale assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope. L’attività di controllo ha interessato oltre 50 conducenti e ha permesso di elevare anche numerose sanzioni al Codice della Strada e procedere alla decurtazione di 110 punti della patente.

Tra le sanzioni maggiormente rilevate rientrano la guida senza cinture di sicurezza e l’utilizzo di telefoni cellulari durante la guida per il quale il codice della strada prevede il pagamento di una multa pari a 165 euro e la decurtazione di 5 punti della patente.