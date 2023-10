Pallavolo: Mastrangelo, ‘Velasco? Io continuerei con Mazzanti’**

Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – “Non so se Velasco tornerà sulla panchina della Nazionale femminile e se lui possa essere l’uomo giusto per guidare le ragazze a Parigi, io però non andrei a fare cambiamenti a meno di un anno dai Giochi e terrei Mazzanti in panchina”. Così all’Adnkronos l’ex centrale della Nazionale Luigi Mastrangelo in merito alla possibilità di un ritorno di Julio Velasco sulla panchina della Nazionale femminile. “Mazzanti conosce bene tutte le ragazze ha fatto secondo me un buon lavoro e non andrei a stravolgere le cose. La qualificazione olimpica è vero che non c’è ancora ma è molto vicina tramite il ranking”, aggiunge Mastrangelo che sui rapporti difficile dell’attuale ct con alcune atlete delle nazionale come Paola Egonu taglia corto. “Se ha deciso di non chiamarla avrà avuto le sue ragioni, non credo che l’abbia fatto senza motivo”.