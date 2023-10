Pallavolo: Manfredi, ‘ct nazionale femminile sarà di primissimo livello ma non c’è fretta’**

Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – “La prossima settimana in Consiglio Federale faremo un’attenta disamina dell’annata e ci confronteremo sulle decisioni da prendere. Al momento Mazzanti è ancora l’allenatore e non c’è fretta, visto che la nazionale femminile tornerà a radunarsi a maggio. Il nome arriverà molto prima ma non già la prossima settimana”. Così all’Adnkronos il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, in merito al prossimo ct della nazionale femminile. “Non posso fare anticipazioni prima di essermi confrontato con il Consiglio Federale, l’unica cosa sicura è che sarà un nome di primissimo livello. Velasco? E’ tra i papabili”.