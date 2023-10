Episodio ad alto tasso di rischio iscrivibile purtroppo nella fattispecie della cosiddetta ‘Mala Movida’ quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel comprensorio del Trescene tra piazzetta Verdi e Piano di Corte nei pressi di un locale dove una ragazza ventenne, seduta tranquillamente per stare serenamente in compagnia, si è vista investita alla testa da una sedia lanciata come arma impropria, venendo così ferita.

