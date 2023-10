Mo: Netanyahu, ‘raid a Gaza sono solo all’inizio, in arrivo giorni duri per Israele’

Tel Aviv, 9 ott. (Adnkronos) – L’attuale bombardamento su Gaza è “solo l’inizio”. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, senza specificare se ai raid seguirà un’invasione di terra.

Il primo ministro ha aggiunto che Israele farà di tutto per liberare i prigionieri detenuti a Gaza, ma ha avvertito che “si stanno avvicinando giorni difficili” per Israele, che potrebbero creare le premesse per un conflitto che potrebbe richiedere settimane, o anche di più, per concludersi.