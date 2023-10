Mo: Mosca, ‘dispersi in Israele 4 russi’

Mosca, 9 ott. (Adnkronos) – È impossibile stabilire un contatto con nove cittadini russi che si trovano in Israele, e quattro di loro risultano dispersi. Lo ha riferito alla Ria Novosti il ​​servizio stampa dell’ambasciata russa a Tel Aviv.

“Stiamo ricevendo appelli da parenti di cittadini russi con i quali non è possibile stabilire un contatto – si legge nel messaggio dell’ambasciata – Si tratta di nove persone, sia residenti in Israele stabilmente che temporaneamente. Di questi, quattro risultano dispersi”.