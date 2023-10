Mo: Human Rights Watch, ‘assedio totale Gaza è ripugnante’

Gaza, 9 ott. (Adnkronos) – Il gruppo per i diritti umani Human Rights Watch (Hrw) ha definito “abominevole” l’appello del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant di imporre un assedio totale a Gaza e la decisione di tagliare cibo, carburante ed elettricità. “Privare la popolazione nei territori occupati di cibo ed elettricità è una punizione collettiva, che è un crimine di guerra, così come usare la fame come arma di guerra”, ha detto in una nota Omar Shakir, direttore di Israele e Palestina dell’Hrw. “La Corte penale internazionale dovrebbe prendere atto di questo appello a commettere un crimine di guerra”.