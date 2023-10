Mo: Blinken cancella tweet in cui chiedeva cessate il fuoco

Washington, 9 ott. (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha cancellato un tweet in cui chiedeva un cessate il fuoco fra Israele e Hamas – il secondo caso del genere negli ultimi giorni in cui funzionari statunitensi hanno cancellato tweet con cui invitavano Tel Aviv alla moderazione.

Il tweet di Blinken, raccontando la sua telefonata con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, originariamente diceva che egli “incoraggiava la Turchia a sostenere un cessate il fuoco e chiedeva il rilascio immediato di tutti gli ostaggi da parte di Hamas”. Il nuovo tweet non parla più del cessate il fuoco, affermando che “Israele ha il diritto di difendersi, salvare eventuali ostaggi e proteggere i suoi cittadini”.