Numeri in crescita, seppure con cifre lontane da quelle degli anni migliori (il prepandemia e ancor di più il pre crisi economica del 2012) per il mercato auto sia del nuovo che dell’usato nel beneventano. Numeri in crescita nel consuntivo del mese di settembre 2023 sia per quanto concerne il nuovo che l’usato rispetto lo stesso periodo del 2022. Per il nuovo acquisti per 243 veicoli nel beneventano, contro i 174 del settembre 2022; per l’usato 1.213 veicoli transatti invece che o 1.053 del settembre 2022; in calo invece le rottamazioni che nello scorso mese sono state 212 e nello stesso periodo di un anno fa invece 326.

