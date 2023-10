Iv: Rosato, ‘con l’associazione ‘Per’ riparte operazione terzo polo’

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Insieme a Elena Bonetti e altri colleghi parlamentari stiamo lanciando l’associazione ‘Per – Popolari, europeisti, riformatori’ che ha lo scopo di mettere insieme quelle esperienze politiche che credevano nell’operazione del terzo polo”. Così il deputato Ettore Rosato in un’intervista a Tag24.it.

“Il nostro obiettivo è creare uno spazio che contrasti quel bipolarismo caratterizzato dal protagonismo degli estremi che non ha fatto bene all’Italia – prosegue -. Insieme vogliamo far ripartire quel progetto drasticamente interrotto qualche mese fa tradendo l’impegno politico assunto con due milioni di elettori”. L’ Associazione, chiarisce Rosato, “lavorerà con Azione e saremo aperti a ragionare con chiunque voglia costruire una proposta politica capace di essere coerente, comprensibile e non conflittuale al suo interno. La nostra iniziativa non è costruita attorno alle elezioni europee ma ai bisogni del Paese”.