Una prestazione non all’altezza delle precedenti, ma il Benevento ha buoni motivi per sorridere perché il pari che porta via da Cerignola è un punto che vale, perché arrivato al termine di 90 minuti di sofferenza e perché permette ai giallorossi di agganciare momentaneamente al primo posto la Juve Stabia, in attesa che scenda in campo domani a Brindisi. Finisce 0-0 al ‘Monterisi’ una gara che la Strega ha ben interpretato nel primo tempo, decisamente meno nella ripresa. In ogni caso, però, i sanniti allungano la striscia di risultati positivi e restano in orbita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia