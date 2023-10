Calcio: Giuntoli, ‘mercato a gennaio? C’è tempo, vedremo se ci sono opportunità’

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “L’aumento di capitale della Juventus potrà consentire di fare mercato a gennaio? In questo momento abbiamo scelto una strada: sfruttare quello che abbiamo a disposizione e fare il massimo con i giocatori in questo momento. E’ prematuro parlare del mercato di gennaio, dovremo fare delle valutazioni e vedremo se ci saranno opportunità e se sarà il caso di intervenire. Ora stiamo facendo un buon percorso”. Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli a Roma in occasione dei ‘Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici’ al Salone d’Onore del Coni.