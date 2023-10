Tragedia sfiorata a Pontelandolfo lo scorso venerdì 6 ottobre, quando si è verificato il crollo di intonaco e laterizi da un balcone di un fabbricato di proprietà dell’ex IACP, ora Acer, sito in Via dei Ciociari. A seguito dell’evento il Sindaco Ovidio Valerio Testa ha inviato una nota ad ACER parlando di «situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità».

