Azione: Calenda, ‘assemblea il 28 ottobre, presentiamo patto Repubblicano’**

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il 28 ottobre a Roma al Teatro Eliseo, all’Assemblea Nazionale di Azione, discuteremo anche con i potenziali partner e alleati per le elezioni”. Così Carlo Calenda nella newsletter.

“Azione ha l’obiettivo politico di chiudere questa stagione inconcludente. Il 28 ottobre presenteremo un patto Repubblicano, aperto all’adesione di cittadini e movimenti politici, fondato sul pragmatismo e un forte ancoraggio ai valori costituzionali. Un progetto per rimettere in piedi il Paese e chiudere la stagione dello scontro”.

“Il mondo attorno a noi è in fiamme. Non possiamo affrontarlo con questa classe dirigente politica e questo modo di fare politica. Abbiamo bisogno di unità nazionale e serietà. Abbiamo il dovere di fare politica come gli italiani hanno sempre chiesto. Con rettitudine, obiettività, pragmatismo e serietà. Il resto è nelle vostre mani”.