Sud: Musumeci, ‘non deve inseguire miracoli, superare logica questione meridionale’**

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) – “Il Sud non deve inseguire miracoli, ha tutte le potenzialità. Dobbiamo superare la logica della questione meridionale e lo dice un meridionale, per molti è stato un alibi”. Lo ha detto il ministro Nello Musumeci intervenendo alla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa). “Il Sud non è una questione meridionale – dice – è una questione nazionale perché il sistema Italia senza un Sud capace di trainare l’economia non va da nessuna parte, cosi come il Nord senza un Sud cresciuto rimane azzoppato”, ha aggiunto.