Mo: Herzog, ‘una guerra del genere non finisce in un batter d’occhio’**

Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che “gli eventi di questi giorni fanno parte di una guerra ampia e di ampia portata. Una guerra del genere non finisce in un batter d’occhio. I nostri nemici stanno compiendo notevoli sforzi psicologici, utilizzando attacchi informatici e diffondendo filmati e resoconti falsi, tutto nel tentativo di instillare paura e ansia nei nostri cuori. C’è un fatto indiscutibile: ancora una volta, lo Stato di Israele prevarrà. Non abbiamo altra scelta”.

Herzog ha chiesto inoltre di “mantenere lo spirito di coraggio e di unità tra la gente ed evitare la diffusione di video e voci infondate che servono alla guerra psicologica del nemico”. Ha sottolineato l’importanza di seguire le istruzioni del Comando del Fronte Interno. “Non dobbiamo essere compiacenti: ci aspettano giorni difficili. È tempo di unirci contro il nemico – di unirci – e di agire con determinazione”, ha concluso.