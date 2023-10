Milano Digital Week 2023, gli appuntamenti di domani

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – Altra giornata di eventi, domani 9 ottobre, alla Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alle competenze digitali e all’innovazione tecnologica – promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il patrocinio di Fondazione Cariplo.

Questi gli appuntamenti in calendario:

DIGITAL SCREENING (TUMORE ALLA MAMMELLA) LE COMPETENZE Digital Health: spostando i limiti più in là. Ore 10.30 ADI Design Museum https://www.milanodigitalweek.com/digital-screening-tumore-alla-mammella-le-competenze. Transizione digitale e salute sono i due vocaboli che il lessico della pandemia ha lasciato in eredità alla Politica e per questo oggi campeggiano il più grande piano di rilancio del Paese e del Sistema sanitario nazionale: il Pnrr. Ancora oggi, tuttavia, la “transizione digitale e tecnologica” è considerata un fine, piuttosto che uno strumento per raggiungere più salute e sfidare quelle minacce che minano il benessere dei cittadini come le patologie oncologiche, il grande male del nostro secolo. La transizione digitale e l’intelligenza artificiale offrono oggi prospettive che possono modificare il passo della diagnosi, aumentando ed efficientando la lettura degli esami strumentali, l’adesione agli screening di migliaia di pazienti, cambiando così il corso del futuro della salute e della sostenibilità economica del Paese A cura di: Indicon

LA SOSTENIBILITÀ È ANCHE DIGITALE. Ore 10.30 ADI Design Museum https://www.milanodigitalweek.com/la-sostenibilita-e-anche-digitale Con la crescente consapevolezza dell’importanza di ridurre l’impronta energetica delle tecnologie digitali, esploreremo soluzioni e strategie per ottimizzare l’efficienza energetica nelle operazioni aziendali e nell’infrastruttura IT. Al contempo, discuteremo dell’adozione di modelli di governance responsabile che promuovano valori etici, inclusione sociale e impatti positivi sulla comunità. Un’attenzione speciale sarà dedicata alle aziende che perseguono il modello B Corp, focalizzato sulla triple bottom line di persone, pianeta e profitto. Saranno presentate le nuove certificazioni per eventi sostenibili, fornendo un quadro completo per l’adozione di pratiche aziendali più sostenibili e responsabili. Un evento imperdibile per coloro che desiderano approfondire il legame tra tecnologia, sostenibilità e governance aziendale. A cura di: Vivenko

OLTRE I LIMITI: THE HUMAN FACTOR PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE. Ore 10.30 inCOWORK Milano Montegani https://www.milanodigitalweek.com/oltre-i-limiti-the-human-factor-per-uno-sviluppo-sostenibile Viviamo un paradosso: se da un lato innovazione e tecnologia hanno aperto infinite frontiere spazio-temporali, dall’altro il margine di manovra nel quotidiano si è ristretto (in termini di spazi, risorse, tempo). Quando il mondo fuori si irrigidisce fondamentale diventa la capacità di fermarsi, ascoltare e organizzare le proprie risorse e competenze per gestire in modo flessibile la complessità, facendo buon uso degli strumenti a disposizione. In questo workshop interattivo vediamo come il limite inteso come competenza organizzativa di misura e contenimento positivo sia un alleato fondamentale per un miglior stile di vita.

EVOLUTION OF EDUCATION – LECTIO MAGISTRALIS DONALD NORMAN. Ore 15.00 ADI Design Museum https://www.milanodigitalweek.com/evolution-of-education Donald Norman, che ha applicato tutta la sua vita per le scienze cognitive al progetto, dipinge – con una lectio magistralis dedicata al suo ultimo saggio “Design for a better world” – una sintesi per iniziare questo millennio. Con Susanna Sancassani, Metid Polimi e Francesco Zurlo, Scuola Design Polimi

METAVERSO – COSA C’È OLTRE LA KEYWORD? Ore 15.00 In collaborazione con SISAL Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci https://www.milanodigitalweek.com/metaverso-cosa-ce-oltre-la-keyword Il boom e il più recente sgonfiamento dell’interesse nei confronti del Metaverso non ha minimamente ridotto l’impatto che le tecnologie abilitanti (AR/VR/3D/SPATIAL COMPUTING) stanno avendo e avranno. Obiettivo dell’incontro è andare oltre la keyword Metaverso e capire il reale valore che questo “ambiente” potrà portare alle persone e alle aziende. Questo attraverso l’esplorazione di casi reali e l’intervento di esperti di tecnologie e responsabili di aziende. Con Lorenzo Montagna, Ceo Secondastella Presidente Vrara, Simona Zanette, Ceo Hearst Digital, Gianluca Polegri, Head Of Digital Services Engineering; Mario Martinelli, Cto Sisal Group. A cura di: Hublab

INTELLIGENZE ARTIFICIALI, SOLUZIONI REALI. DIALOGHI. Ore 16.00 Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci https://www.milanodigitalweek.com/intelligenze-artificiali-soluzioni-reali-dialoghi Un forum diviso nelle giornate di venerdì 6 ottobre e lunedì 9 ottobre che chiama a raccolta i numerosi esperti multidisciplinari dell’Intelligenza Artificiale – tecnici, filosofi, docenti, imprenditori e giuristi – a riflettere sulle nuove generazioni di algoritmi predittivi, apprendimento profondo e conoscenza ricombinatoria – ragionando sulle soluzioni e il lavoro di assistenza che possono portare, e ai problemi che possono sorgere. Con Andrea Signorelli (giornalista, esperto di AI), Marco De Rossi (Fondatore WeSchool), Francesco Barbarani (Direttore area digital Rai Pubblicità), Antonio Montesano (Head of digital, Omnicom Media Group), Francesco Meneghetti CEO Mindicity, Gabriella Vacca (CTO Sky), Jacopo Perfetti (Docente SDA Bocconi, fondatore di Oblique ed esperto di AI) e Simona Casonato (Curatrice digitale, Fondazione MUST), Susanna Sancassani (Direttrice Metid, Politecnico) e Francesco Zurlo (Preside Scuola del Design, Politecnico). Modera: Federico Ferrazza (Direttore Wired Italia) A cura di: Hublab