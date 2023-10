E’ un atto di grande rilievo in termini di programmazione quello licenziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, il decreto 1269 del27 settembre, relativo alle residente universitarie. Con il documento si prende atto dell’esito finale della valutazione della commissione ministeriale, chiamata a individuare nelle città universitarie italiane immobili idonei, dove realizzare alloggi per fuori sede, con posti di residenza studio. Un decreto con esito non vincolante, nel senso che gli investimenti per lavori di recupero e i pagamenti arriveranno in un secondo momento.

